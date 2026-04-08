Fırtınanın etkisiyle yapıdan kopan parça araca zarar verdi
Karabük'te etkili olan fırtına, park halindeki bir araca zarar verirken, üniversite kampüsündeki dev Türk bayrağını da yırttı.
Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gün içerisinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran fırtına nedeniyle bazı noktalarda hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir yapıdan kopan saç parçası park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar oluştu.
Öte yandan, Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan dev Türk bayrağı da fırtınaya dayanamayarak yırtıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı