Karabük semalarında süzülen turna sürüsü vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göç güzergahı üzerindeki Karabük'te turna sürüsü semalarda süzülerek ilerledi. Sürüyü fark eden vatandaşlar, gökyüzündeki o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti ve kuşlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Mevsimsel göç yolculuğunu sürdüren turna sürüsü, Karabük semalarında görüntülendi. Gökyüzünde süzülerek ilerleyen kuşlar, vatandaşların ilgisini çekti.
Göç güzergahı üzerindeki Karabük üzerinden geçen turnalar, sürü halinde gökyüzünde ilerledi. Turnaları fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gökyüzünde bir süre süzülen turna sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı