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Sürücülerden Kaplumbağaya Duyarlılık

Sürücülerden Kaplumbağaya Duyarlılık
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Malatya’nın Arapgir-Arguvan karayolunda yola çıkan kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesi için sürücüler araçlarını durdurdu.

Malatya'nın Arapgir- Arguvan karayolunda yola çıkan kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesi için sürücüler araçlarını durdurdu.

Edinilen bilgilere göre, Arapgir-Arguvan karayolunda seyir halinde bulunan sürücüler, yola çıkan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın ezilmemesi için araçlarını durduran sürücüler, bir süre trafiğin ilerlemesine izin vermedi.

Kaplumbağanın güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesinin ardından sürücüler yeniden yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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