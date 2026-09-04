Edirne'de Kaputa Giren Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Edirne'nin merkez Saraçlar Caddesi'nde bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi, aracından miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürülen yavru kedi, duyarlı vatandaş ve ekiplerin müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı.
Edirne'de bir otomobilin kaput kısmına giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Merkez Saraçlar Caddesi'nde aracının kaputundan miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibi, otomobilini hareket ettirmeyip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputun içerisine giren yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre devam eden uğraşları sonucunda minik kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.
Araç sahibinin duyarlı davranışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı.