Haberler

Edirne'de Kaputa Giren Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Edirne'de Kaputa Giren Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin merkez Saraçlar Caddesi'nde bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi, aracından miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürülen yavru kedi, duyarlı vatandaş ve ekiplerin müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı.

Edirne'de bir otomobilin kaput kısmına giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Saraçlar Caddesi'nde aracının kaputundan miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibi, otomobilini hareket ettirmeyip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputun içerisine giren yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre devam eden uğraşları sonucunda minik kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Araç sahibinin duyarlı davranışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Saat başka, çanta başka servet! Georgina Venedik'te göz kamaştırdı

Saat başka, çanta başka servet! Ronaldon'un eşi göz kamaştırdı
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi

Batık gemiden çıkarılan ilk kişiydi: Son yolculuğuna uğurlandı