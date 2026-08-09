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Kandıra'da Tüm Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı

Kandıra'da Tüm Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün saat 09.00 itibarıyla ilçe sınırlarındaki tüm sahillerde denize girilmesinin bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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