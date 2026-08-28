Haberler

Kahramanmaraş'ta sıcak hava yerini sağanağa bıraktı

Kahramanmaraş'ta sıcak hava yerini sağanağa bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta günlerce süren sıcak havanın ardından kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ahır Dağı ve Fırnız bölgelerine yıldırım düştü; bazı noktalarda su birikintileri oluştu ancak kentin eğimli yapısı sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yağış kısa süre sonra etkisini kaybederken, sürücü Sefa Maraşlı yağışın bereketli olmasını diledi.

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ahır Dağı ve Fırnız gibi bölgelere ise yıldırım düştü. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Kentin engebeli ve eğimli yapısı, yağış sularının kısa sürede tahliye olmasını sağlarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre etkili olan sağanak, yağışın ardından etkisini kaybetti.

Seyir halindeki sürücü Sefa Maraşlı ise "İnşallah bereket yağdı diyelim memlekete faydası olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Taraftarı havalara uçuran haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı

Dile kolay 12 yıl! Ünlü oyuncu ve eşi aşklarını böyle kutladı
İzmir'de pitbull dehşeti! Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu

Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?

Şampiyonlar Ligi sevinci kursakta kalabilir!
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu