Kahramanmaraş'ta sıcak hava yerini sağanağa bıraktı
Kahramanmaraş'ta günlerce süren sıcak havanın ardından kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ahır Dağı ve Fırnız bölgelerine yıldırım düştü; bazı noktalarda su birikintileri oluştu ancak kentin eğimli yapısı sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yağış kısa süre sonra etkisini kaybederken, sürücü Sefa Maraşlı yağışın bereketli olmasını diledi.
Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.
Kahramanmaraş'ta kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Ahır Dağı ve Fırnız gibi bölgelere ise yıldırım düştü. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Kentin engebeli ve eğimli yapısı, yağış sularının kısa sürede tahliye olmasını sağlarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre etkili olan sağanak, yağışın ardından etkisini kaybetti.
Seyir halindeki sürücü Sefa Maraşlı ise "İnşallah bereket yağdı diyelim memlekete faydası olur" dedi.