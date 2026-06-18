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Kahramanmaraş'ta yangın riskine karşı yol kenarlarında temizlik ve bakım

Kahramanmaraş'ta yangın riskine karşı yol kenarlarında temizlik ve bakım
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Kahramanmaraş Aksu Orman İşletme Şefliği, yangın riskini azaltmak için yol kenarlarındaki kuru bitki örtüsü ve dalları temizledi. Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu çalışmaları denetledi.

Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında yol kenarlarında bakım çalışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Aksu Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalarda, yangın riskini artırabilecek kuru ve yanıcı bitki örtüsü ile yol kenarındaki kurumuş ağaç ve dallar temizlendi. Çalışmalarla yangınların büyümeden önlenmesi ve ormanlık alanların korunması hedefleniyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Yapılan açıklamada, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlarda bakım ve koruma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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