Haberler

Kahramanmaraş'ta inşaatta bulunan 9 keçi için esnaf sahibini arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta inşaatta bulunan 9 keçi için esnaf sahibini arıyor
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan esnaf, inşaat alanında başıboş gezen 9 keçiyi fark etti. Keçileri bir araya toplayan esnaf sahibini arıyor; hayvanların sahibi henüz bulunamadı ve esnaf kendilerine ulaşılmasını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde bir inşaat alanında bulunan 9 keçiyi gören esnaf, hayvanların sahibini bulmak için harekete geçti.

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah iş yerini açan esnaf, 9 keçinin başıboş gezindiğini fark etti. Keçileri gören esnaf, hayvanları bir araya toplayarak sahibini aramaya başladı. Keçilerin sahibi henüz bulunamazken, esnaf hayvanların sahibinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Keçileri bulan esnaf Ahmet Gökpur, "9 keçi sahipsiz olduğu için yıkılan bir iş yeri içindeki inşaat alanında hayvanları bekletiyoruz. Keçilerin sahiplerini bekliyoruz. Sabah saat 7'den bu yana bekliyoruz. Hayvanlar karşı sokaktan geldi dolaştılar ve burada biz ve güvenlikçi arkadaşlarla bekliyoruz nöbetteyiz. İlgili kurumları aradık ancak gelen giden olmadı sahibini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru

Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada