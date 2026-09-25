Kahramanmaraş'ta inşaatta bulunan 9 keçi için esnaf sahibini arıyor

Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde bir inşaat alanında bulunan 9 keçiyi gören esnaf, hayvanların sahibini bulmak için harekete geçti.

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah iş yerini açan esnaf, 9 keçinin başıboş gezindiğini fark etti. Keçileri gören esnaf, hayvanları bir araya toplayarak sahibini aramaya başladı. Keçilerin sahibi henüz bulunamazken, esnaf hayvanların sahibinin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Keçileri bulan esnaf Ahmet Gökpur, "9 keçi sahipsiz olduğu için yıkılan bir iş yeri içindeki inşaat alanında hayvanları bekletiyoruz. Keçilerin sahiplerini bekliyoruz. Sabah saat 7'den bu yana bekliyoruz. Hayvanlar karşı sokaktan geldi dolaştılar ve burada biz ve güvenlikçi arkadaşlarla bekliyoruz nöbetteyiz. İlgili kurumları aradık ancak gelen giden olmadı sahibini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı