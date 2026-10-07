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Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri sürüyor, ürünler karekodla sorgulanabilecek

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Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri sürüyor, ürünler karekodla sorgulanabilecek
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Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki gıda işletmelerinde denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Vatandaşlar ürünlerin güvenilirliğini karekodla kontrol edebiliyor; ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı ile Gıda Kontrol Mobil Uygulaması'ndan iletebiliyor.

Kahramanmaraş'ta, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi. Vatandaşların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenilirliğini kontrol edebilmesi için işletmelerde bulunan karekod uygulamasından yararlanabileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, gıda ürünleriyle ilgili ihbar, şikayet ve görüşlerin ALO 174 Gıda Hattı ile Gıda Kontrol Mobil Uygulaması üzerinden bakanlığa iletilebileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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