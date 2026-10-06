Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'nın 3 bin 27 metrelik zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'nın 3 bin 27 metrelik zirvesine mevsimin ilk karı yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Berit Dağı'nın 3 bin 27 metre rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü; Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü kırsalından görülebilen zirve beyaza büründü.
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinden Berit Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kahramanmaraş'ın en yüksek noktalarından biri olan Berit Dağı'nın 3 bin 27 metre rakımlı zirvesine de mevsimin ilk karı düştü. Onikişubat, Afşin, Elbistan ve Ekinözü gibi ilçelerinin kırsalından görülebilen Berit Dağı'nın zirvesi kar yağışı ile beraber beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı