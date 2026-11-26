İstanbul yeni güne dolunayla uyandı, şehir silüeti kartpostallık bir görüntü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da sabah erken saatlerde gökyüzündeki dolunay, şehrin silüetiyle aynı karede buluşarak kartpostallık bir manzara oluşturdu. Güneşin ilk ışıkları kenti aydınlatmaya başlarken dolunayın gökyüzündeki yerini koruması, sabah saatlerinde görsel bir şölen sundu.
İstanbul'da sabah erken saatlerde şehrin silüetiyle birleşen dolunay, kartpostallık manzara sundu.
İstanbul yeni güne dolunayla uyandı. Güneşin ilk ışıkları kenti aydınlatmaya başlarken dolunay da gökyüzündeki yerini korudu. İstanbul'un silüetiyle aynı kareye giren dolunay, sabah saatlerinde görsel şölen sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı