İstanbul Sarıyer'de sağanak denizi kahverengiye çevirdi, Boğaz havadan görüntülendi

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle denizin rengi değişti. Sağanakla birlikte rengi kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak yağışın etkisiyle Sarıyer'de kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye döndü. Derelerden ve yollardan akan sağanak suları Boğaz'a karışarak renk değişime neden oldu. Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı