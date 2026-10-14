İstanbul Sarıyer'de sağanak denizi kahverengiye çevirdi, Boğaz havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de sağanak denizi kahverengiye çevirdi, Boğaz havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün başlayan ve bugün etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de kıyı kesimlerde denizin rengini kahverengiye çevirdi. Derelerden ve yollardan akan yağmur sularının Boğaz'a karışmasıyla oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle denizin rengi değişti. Sağanakla birlikte rengi kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan yağmur bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak yağışın etkisiyle Sarıyer'de kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye döndü. Derelerden ve yollardan akan sağanak suları Boğaz'a karışarak renk değişime neden oldu. Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı