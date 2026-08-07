İstanbul'da sıcaklık rekoru: Kireçburnu plajları Antalya'yı aratmadı

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak ve nemli hava vatandaşları bunalttı. Sarıyer'deki Kireçburnu Sahili'nde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Antalya plajlarını aratmadı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası yurt genelinde de etkisini gösteriyor. İstanbul'da özellikle sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahil kenarlarında aldı. Sarıyer'deki Kireçburnu Sahili'nde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Antalya plajlarını aratmadı. O anlar havadan görüntülendi.

"Denizlerimiz çok temiz"

Hollanda'da yaşayan ve Türkiye'ye gelen Hasan Bozkurt, insanların sahil kenarlarına kendi sandalye ve masalarını getirdiğini belirterek, "Ben normalde eski Sarıyerliyim. Yaklaşık 20 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Hem aile ziyareti hem tatil amaçlı İstanbul'a Sarıyer'e geldik. Yetkililere teşekkür ediyorum. Denizlerimiz çok temiz. Çoğu yer mavi bayraklı sanıyorum. İnsanlar denize giriyor. Eskiyle mukayese ediyorum. Değnekçisi olurdu, bazı yerlerde restoran sahipleri engellemeler yapıyordu. İnsanlar gönül rahatlığıyla her yerde denize giriyor. Dolayısıyla ben Türk halkını deniz kenarlarına davet ediyorum. Sahillere gelip, burada ferahlayabilirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Boğaz havamı alıyorum, tedavi olmuş gibi oluyorum"

74 yaşındaki Remzi Hançer de boğazın esen rüzgarının kendisini rahatlattığını belirterek, "Doğma büyüme buralıyım. Buranın oksijenini, havasını bildiğim için, bu yaş 74 oldu, burası iyi geliyor bana. Buranın havası çok güzel. Hastaneye gitmeme gerek yok, ben burada kendi kendimi tedavi ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı