İstanbul'da lodos gece boyunca sürdü, Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluştu

İstanbul'da lodos gece boyunca sürdü, Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından dün İstanbul'da başlayan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu; dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, etkisini gece saatlerinde de sürdürdü. Lodos nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu. Denizdeki dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı