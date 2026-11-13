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İstanbul'da etkisini artıran lodos Fatih ve Beşiktaş'ta dev dalgalara neden oldu

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İstanbul'da etkisini artıran lodos Fatih ve Beşiktaş'ta dev dalgalara neden oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün etkisini artırarak sürdürüyor. Fatih ve Beşiktaş sahilinde de hissedilen fırtına denizde dev dalgalar oluştururken, bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı, kimileri de dalgalarla fotoğraf çekildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken; denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

Bu sırada sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken kimi de dalgalara karşı fotoğraf çekildi o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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