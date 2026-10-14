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İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sağanak sürerken Anadolu'da açık hava dronla kaydedildi

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İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sağanak sürerken Anadolu'da açık hava dronla kaydedildi
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İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve su baskınları etkisini sürdürürken, Anadolu Yakası'nda parçalı bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim oldu. Kentin iki yakası arasındaki hava farkı dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve su baskınları etkisini sürdürmeye devam ederken, Anadolu Yakası'nda parçalı bulutlu ve açık hava dronla görüntülendi.

İstanbul aynı gün içinde iki farklı hava olayına sahne oldu. Avrupa Yakası'nın pek çok ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve su baskınları vatandaşlara ve araçlara zor anlar yaşatırken, Anadolu Yakası'nda ise parçalı bulutlu ve açık bir gökyüzü hakimdi. Anadolu Yakası'nda etkili olan sakin hava ve yağmur bulutları havadan görüntülenirken, kentin iki yakası arasındaki hava farkı dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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