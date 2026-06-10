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İstanbul Boğazı'nın güneyinde turkuaz şölen

İstanbul Boğazı'nın güneyinde turkuaz şölen
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İstanbul Boğazı'nın güney çıkışında, Karadeniz'den gelen turkuaz renkli suların Marmara Denizi'yle buluştuğu anlar havadan kaydedildi. 'Emiliania huxleyi' türü fitoplanktonların oluşturduğu bu doğal fenomen, tarihi yarımada silüetiyle eşsiz bir manzara sundu.

İstanbul Boğazı'nın güney çıkışında, Karadeniz'den akıntıyla gelen turkuaz renkli suların Marmara Denizi'nin sularıyla birbirine karıştığı o eşsiz anlar havadan görüntülendi. Tarihi yarımada açıklarında belirginleşen renk ayrımı ve İstanbul'un silüeti, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Karadeniz'de hızla çoğalan ve üst akıntılarla İstanbul Boğazı'na taşınan 'Emiliania huxleyi' türü mikroskobik canlıların (fitoplanktonlar) oluşturduğu biyolojik zenginlik, denize eşsiz bir turkuaz tonu veriyor. Kalsiyum karbonat yapılı bu tek hücreli organizmaların güneş ışığını yansıtmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü, kirliliğin aksine deniz ekosisteminin canlılığını ve sudaki oksijen üretim döngüsünü gözler önüne seriyor. İki denizin karıştığı noktada oluşan bu doğal fenomen, suyun yüzeyini adeta devasa bir resim paletine çeviriyor. Özellikle Boğaz'ın güney kısmında, Sarayburnu açıklarında havadan çekilen görüntülerde suyun ton farkı keskin bir hat olarak göze çarpıyor. Karadeniz'in serin ve mikroskobik canlı bakımından zengin sularını Marmara'ya taşıyan akıntının izleri, turkuazdan koyu maviye uzanan bir renk geçişiyle net bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı'nın tarihi dokusuyla bütünleşen bu doğa olayı, megakentin eşsiz coğrafi güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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