İskenderun'da iki duvar arasına sıkışan kediyi HBB itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, HBB itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Piri Reis Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.
Kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı