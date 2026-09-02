İscehisar'da Zirai İlaç Bayilerine Denetim

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde satışının ve muhafazasının sağlanması amacıyla zirai ilaç bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 3. çeyrek dönemine ilişkin zirai ilaç bayi kontrol ve denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi. Ekipler tarafından ayrıca bitki koruma ürünlerinin satış ve muhafaza koşulları ile kayıt ve belgeleri incelendi.

Denetimlerin, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımının teşvik edilmesi, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı