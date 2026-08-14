Afyonkarahisar'da Arıcılık Kayıt ve Tespit Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'da arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, üretim verilerinin güncellenmesi ve sektöre yönelik planlama çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bu çerçevede İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçede bulunan arılı kovanlara yönelik tespit çalışması gerçekleştirildi. Saha incelemelerinde mevcut arılı kovan varlığı yerinde değerlendirilirken, kayıt ve tespit işlemleri titizlikle yürütüldü.

Afyonkarahisar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim verilerinin güncellenmesi ve kayıtlı üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı