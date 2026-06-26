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İngiltere Haziran ayında art arda 3'üncü gün sıcaklık rekoru

İngiltere Haziran ayında art arda 3'üncü gün sıcaklık rekoru
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İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Termometreler 36.9 dereceyi gösterirken, üst üste 3'üncü günde rekor tazelendi ve Haziran ayının en sıcak günü kaydedildi. Sıcaklık nedeniyle müzeler, hayvanat bahçeleri kapatıldı, 600'den fazla okulda eğitime ara verildi.

İngiltere'de termometrelerin 36.9 dereceyi göstermesiyle hava sıcaklığı, üst üste 3'üncü günde rekor tazeledi.

Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Suffolk kontluğunda bulunan Wattisham'da bugün hava sıcaklığı 36.9 dereceye çıktı. Hava sıcaklığı üst üste 3'üncü günde rekor seviyeyi görürken, Haziran ayının en sıcak günü kayıtlara geçti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde müzeler ve hayvanat bahçeleri kapatıldı. Ülke genelinde 600'den fazla okulda, art arda yaşanan hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Perşembe günü İngiltere'nin güneybatısında sıcaklıklar 36.7 dereceye ulaşmış, hava sıcaklığı üst üste ikinci günde rekor tazelemişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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