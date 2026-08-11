Diyarbakır'da Vatandaş Su Kanalına Atlayarak Mahsur Kalan İneği Kurtardı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, su kanalına atlayarak mahsur kalan ineği kurtarmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yatır Mahallesi'nde su kanalına düşen inek, yüzerek kurtulmaya çalıştı. Çevrede bulunan bir kişi ise, ineği kurtarmak için kanala atlayarak ineği çıkartmaya çalıştı. İnek, çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Şahsın ineği çıkartmaya çalıştığı anlar kanal kenarında bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı