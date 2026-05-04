İnci kefalleri, Van Gölü'ne dökülen akarsulara girmesi için gereken ekolojik şartları tamam

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için 'uçan balık' olarak da adlandırılan inci kefali, ekolojik şartların hepsi tamamlanmasıyla üremek için kutsal yolculuğuna başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanması yasak olan inci kefalleri, göle dökülen tatlı sulara akın edip bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışarak ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

İnci kefallerinin Van Gölü'ne dökülen akarsulara girmesi için gereken ekolojik şartların hepsi tamamlandığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nün termal döngüsünde kritik bir evre: göl yüzey suyu sıcaklıkları 14 santigrat dereceye ulaştı. Bugün itibariyle, inci kefallerinin, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından, göle dökülen akarsulara girmesi için gereken ekolojik şartların hepsi tamamlandı. Şimdi gözler, bulanık akarsuların durulmasında. Akarsular durulduğunda binlerce yıldır devam eden büyük göç başlayacak. ve sular durulduğunda, binlerce yıllık bir sabır akıntıya karşı yeniden doğacak" dedi. - VAN

