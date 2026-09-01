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Kastamonu'da Kızıl Geyik Fotokapanda: Doğanın Asaleti Kamerada

Kastamonu'da Kızıl Geyik Fotokapanda: Doğanın Asaleti Kamerada
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Kastamonu Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fotokapana yansıyan kızıl geyik, çeşmeden su içerken ve ardından otlayarak bölgeden uzaklaşırken görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaydedilen bu görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu'da çeşmeden su içen kızıl geyik, fotokapan ile görüntülendi.

Kastamonu'nun doğal zenginliklerinden biri olan Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yaban hayatının tüm ihtişamına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgedeki fotokapanlara yansıyan bir kızıl geyik, doğanın asaleti ve özgür ruhunu bir kez daha göz önüne serdi. Ormanların en etkileyici sakinlerinden olan kızıl geyik, zarif duruşu ve güçlü yapısıyla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgesi haline geliyor.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı'na kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, kızıl geyiğin oluktan su içtiği ve akabinde de otlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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