Haberler

Gökkuşağı Tepeleri'nde çöp tepkisi: Doğaseverler alanı temizledi

Gökkuşağı Tepeleri'nde çöp tepkisi: Doğaseverler alanı temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde düzenlenen uçurtma festivali sonrasında ortaya çıkan çöp görüntüleri doğaseverlerde tepki yarattı. Etkinlik sonrası alanda bırakılan atıkları toplayan doğaseverler, çevre temizliği yaptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde düzenlenen uçurtma festivali sonrası ortaya çıkan çöp görüntüleri tepki çekti. Doğaseverler, alanda bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların ortaya çıkardığı kırmızı, sarı ve yeşil tonlardaki eşsiz yapısıyla bölgenin en önemli doğal miras alanları arasında yer alıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzarayla fotoğrafçılar ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği alan, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İddiaya göre hafta sonu Iğdır Yeşilay tarafından bölgede düzenlenen uçurtma festivali sonrası çöplerin alanda bırakıldığı görüldü. Etkinliğin ardından çekilen görüntülerde plastik atıklar, yiyecek ambalajları ve çeşitli çöplerin doğaya yayıldığı görüldü. Daha sonra bölgeye giden doğaseverler, karşılaştıkları manzaraya tepki göstererek, çevre temizliği yaptı. Doğaseverler, temizlik öncesi alandaki çöpleri telefonları kayıt altına aldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Bayburt'ta Hacı Kutlu Bey'in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp

30 yıl öncesine kadar oradaydılar, şimdi ne duyan var ne de gören