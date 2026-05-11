Gökkuşağı Tepeleri'nde çöp tepkisi: Doğaseverler alanı temizledi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde düzenlenen uçurtma festivali sonrası ortaya çıkan çöp görüntüleri tepki çekti. Doğaseverler, alanda bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların ortaya çıkardığı kırmızı, sarı ve yeşil tonlardaki eşsiz yapısıyla bölgenin en önemli doğal miras alanları arasında yer alıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu manzarayla fotoğrafçılar ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği alan, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İddiaya göre hafta sonu Iğdır Yeşilay tarafından bölgede düzenlenen uçurtma festivali sonrası çöplerin alanda bırakıldığı görüldü. Etkinliğin ardından çekilen görüntülerde plastik atıklar, yiyecek ambalajları ve çeşitli çöplerin doğaya yayıldığı görüldü. Daha sonra bölgeye giden doğaseverler, karşılaştıkları manzaraya tepki göstererek, çevre temizliği yaptı. Doğaseverler, temizlik öncesi alandaki çöpleri telefonları kayıt altına aldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı