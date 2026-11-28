Iğdır'da hava soğuyunca yüksek kesimlerdeki hayvan sürüleri ovaya indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerdeki hayvanlar, daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı. Otlakların azalmasıyla sürüler ovadaki meralara yöneldi ve geniş otlaklarda otlanıyor.
Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki hayvanlar daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı.
Iğdır'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde bulunan hayvanlar, daha ılıman iklim şartlarına sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde havaların soğuması ve otlakların azalmasıyla birlikte hayvan sürüleri, kış aylarının daha ılıman geçtiği Iğdır Ovası'ndaki meralara yöneldi. Ovada bulunan geniş otlaklara yayılan hayvanlar, yeşil alanlarda otlanarak beslenmeye başladı.