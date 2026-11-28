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Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki hayvanlar daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı.

Iğdır'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde bulunan hayvanlar, daha ılıman iklim şartlarına sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde havaların soğuması ve otlakların azalmasıyla birlikte hayvan sürüleri, kış aylarının daha ılıman geçtiği Iğdır Ovası'ndaki meralara yöneldi. Ovada bulunan geniş otlaklara yayılan hayvanlar, yeşil alanlarda otlanarak beslenmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı