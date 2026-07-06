Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu

Iğdır'da etkili olan fırtınada bir caminin çatısı uçtu.

Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde hasara neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Veysel Karani Camii'nin çatısı yerinden sökülerek uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak, hasar tespit tutanağı hazırladı. Cami imamı Abdullah Demir, fırtınanın ardından köyde elektrik ve su kesintisi yaşandığını belirterek, "Bizim bu tarafta şiddetli bir fırtına meydana geldi. Bunun üzerine camimizin çatısı uçtu. Şu an suyumuz ve elektriğimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. AFAD ekipleri geldi, tutanak tuttu. Çarşamba günü bizi bilgilendirecekler" dedi.

Fırtınada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı