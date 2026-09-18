İdil’de Dirsekli göletine 100 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında Şırnak'ın İdil ilçesi Dirsekli göletine 100 bin yavru sazan bırakıldı. Çalışmayla bölgedeki su kaynaklarının ekolojik çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, su kaynaklarının zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, İdil Dirsekli göleti binlerce yavru sazanla buluştu. Gerçekleştirilen bu önemli çalışma ile su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın gelecek nesillere aktarılması hedeflendiği belirtildi. Çalışmayla baraj göllerindeki su ürünleri varlığının desteklenmesi, balık popülasyonunun artırılması ve bölgedeki su kaynaklarının ekonomik ve ekolojik açıdan daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlanacağını aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı