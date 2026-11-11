İddiaya göre Karabük'te hatalı sollayan tır çarpışmaktan son anda kurtuldu

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Karabük- Bartın kara yolunda hatalı sollama yapan bir tır, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Karabük şehir merkezinde ise bir kurtarıcının sinyal vermeden sağ şeritten sol şeride geçmesi trafiği tehlikeye düşürdü.

İlk olay Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan tır, karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yaşadı. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü hatalı sollama yapan tıra selektör yakarak uyarırken, solun sağına yanaşıp kazayı önleme çalıştı. Tırın hatalı sollama yaptığı anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük şehir merkezinde yaşanan ikinci olayda ise bir kurtarıcı, en sağ şeritten sinyal vermeden en sol şeride geçti. 5 şeritli yolda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı şerit değiştirme başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı