Hizan-Bahçesaray yoluna dökülen çamur ve kayalar temizlendi

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray ilçesi arasındaki kara yolunda dağdan kayarak yola dökülen çamur ve kayalar temizlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis'in Hizan ilçesi ile Bahçesaray ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan sağanak, dik yamaçlı dağlardan çamur ve taşları yola akıttı. Yamaçtan akan çamur yığını yolun tek şeridini kapattı. Açık olan tek şeritten seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, yoldaki çamurla birlikte taşları temizledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı