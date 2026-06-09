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Hisarcık'ta hazeran otu ve gelinciklerin oluşturduğu renk cümbüşü büyülüyor

Hisarcık'ta hazeran otu ve gelinciklerin oluşturduğu renk cümbüşü büyülüyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bol yağışların ardından ekilmeyen bir tarlada açan kırmızı gelincikler ve mor yabani hazeran otları, kartpostalları aratmayan eşsiz bir manzara oluşturdu. Renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri bölgeye çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğanın sunduğu eşsiz manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçe merkezinde etkili olan bol yağışların ardından Cevizleryanı mevkiinde ekilmeyen bir tarlada açan kırmızı gelincikler ile mor renkli yabani hazeran otları, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Kırmızı ve mor renklerin uyumuyla adeta görsel bir şölen sunan çiçek tarlası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın tüm güzelliğini yansıtan doğal örtü, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Hisarcık'ın doğal zenginliklerini gözler önüne seren çiçeklerle kaplı tarla, doğanın renklerini bir araya getirerek ilçenin en dikkat çekici noktalarından biri haline geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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