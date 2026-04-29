Hisarcık'ta 60 yıllık sulama kanalları bakımsızlıktan harap durumda

Hisarcık'ta 60 yıllık sulama kanalları bakımsızlıktan harap durumda
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen sulama kanalları, yıllardır bakım yapılmaması nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen sulama kanalları, yıllardır bakım yapılmaması nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi.

İlçede uzun yıllar önce yapılan ve zamanla yıpranan sulama kanallarının, yer yer kırılarak kanal özelliğini kaybettiği ve toprak arıklara dönüştüğü belirtiliyor. Çiftçiler, daha önce İl Özel İdaresi tarafından kanalların bir kısmının yenilendiğini, ancak sulama faaliyetlerinin yoğun olduğu Kaymakçı mevkii ile Ova bölgesindeki kanalların ihmal edildiğini ifade etti.

Bölgede yüzlerce dekar tarım arazisinin bu kanallardan faydalandığını vurgulayan üreticiler, mevcut durumun ciddi su kaybına yol açtığını dile getirdi. Çiftçiler, "Kanalların beton kısımları kırılmış, su dağıtım kapakları sökülmüş durumda. Bu nedenle kanala verilen suyun önemli bir bölümü tarlalara ulaşmadan kayboluyor. Bu da hem su hem zaman kaybına neden oluyor" dedi.

Yıllardır bakım yapılmadığını belirten üreticiler, yetkililere çağrıda bulunarak, "Kanallar ya tamamen yenilenmeli ya da kapsamlı bir onarımdan geçirilmeli" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmaya gitti, 19 yıllık vahşi cinayet çözüldü