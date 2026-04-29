Hisarcık'ta 60 yıllık sulama kanalları bakımsızlıktan harap durumda

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen sulama kanalları, yıllardır bakım yapılmaması nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi.

İlçede uzun yıllar önce yapılan ve zamanla yıpranan sulama kanallarının, yer yer kırılarak kanal özelliğini kaybettiği ve toprak arıklara dönüştüğü belirtiliyor. Çiftçiler, daha önce İl Özel İdaresi tarafından kanalların bir kısmının yenilendiğini, ancak sulama faaliyetlerinin yoğun olduğu Kaymakçı mevkii ile Ova bölgesindeki kanalların ihmal edildiğini ifade etti.

Bölgede yüzlerce dekar tarım arazisinin bu kanallardan faydalandığını vurgulayan üreticiler, mevcut durumun ciddi su kaybına yol açtığını dile getirdi. Çiftçiler, "Kanalların beton kısımları kırılmış, su dağıtım kapakları sökülmüş durumda. Bu nedenle kanala verilen suyun önemli bir bölümü tarlalara ulaşmadan kayboluyor. Bu da hem su hem zaman kaybına neden oluyor" dedi.

Yıllardır bakım yapılmadığını belirten üreticiler, yetkililere çağrıda bulunarak, "Kanallar ya tamamen yenilenmeli ya da kapsamlı bir onarımdan geçirilmeli" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı