HES suları bahçeleri bastı, mahalle sakinleri çözüm bekliyor

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi sakinleri, 2022 yılında faaliyete geçen hidroelektrik santralinin (HES) ardından yaşadıkları su baskınları nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. İlkbahar aylarında debisi artan Oltu Çayı ile birlikte HES sularının bahçelere dolduğunu ifade eden vatandaşlar, ürün alamadıklarını ve meyve ağaçlarının kuruduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinden bahçe sahibi Mehmet Sezgin, HES'in kurulduğu tarihten bu yana arazilerinin su altında kaldığını dile getirerek, "Yetkililere durumu iletiyoruz. HES 'DSİ yapacak' diyor, DSİ ise 'HES yapacak' diyor. Meyve ağaçlarımız tamamen kurudu, ürün alamıyoruz. Biçtiğimiz otu bile hayvanlarımız yemiyor. Ayrıca yakınımızdaki beton santralinden çıkan toz da bahçelerimize zarar veriyor. Tüm arazi sahipleri mağdur. Tapulu arazilerimiz için bir an önce çözüm istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yalçın ise HES'in faaliyete geçmesiyle birlikte suların geri basmaya başladığını belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır bahçelerimizden ürün alamıyoruz. Muhatap bulamazsak hukuki süreci başlatacağız. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, çocuklarımızı bahçeye gönderemiyoruz. Boğulma tehlikesi de var. En azından dere ıslahı yapılsın" ifadelerini kullandı.

Akın Çelikcan da mahalle muhtarlığı tarafından daha önce set yapılması veya kamulaştırma için başvuru yapıldığını belirterek, "Bir yıl önce inceleme yapıldı ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı" dedi.

88 yaşındaki Zeytun Yüksel ise yıllar önce büyük emeklerle satın aldıkları arazilerin her selde zarar gördüğünü dile getirerek, "Yaz boyunca emek veriyoruz ama sel suları her şeyi yok ediyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Sular arttığında bahçeye bile inemiyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, yetkililerden dere ıslahı, set yapılması veya kamulaştırma gibi kalıcı çözümler talep ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı