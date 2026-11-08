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Hendek'te kar yağışı yüksek kesimlerin ardından Dikmen ve çevresini beyaza bürüdü

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Hendek'te kar yağışı yüksek kesimlerin ardından Dikmen ve çevresini beyaza bürüdü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hendek'te yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar oluştu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından bazı mahallelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün ilçenin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi ile Çiğdem Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturan yağış, gece saatlerinde etkisini genişleterek Dikmen, Aksu, Göksu, Yeni Yayla ve Kurtuluş mahallelerini de beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde karla kaplanan mahallelerde güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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