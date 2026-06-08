Çevre Haftasında Hazar Gölü için örnek davranış

İnsansız Hava Aracı Pilot Eğitmeni Berkan Seferoğlu, Çevre Haftası kapsamında ailesiyle birlikte Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığı konusunda örnek bir davranış sergiledi.

İnsansız Hava Aracı Pilot Eğitmeni Berkan Seferoğlu, Türkiye Çevre Haftası kapsamında ailesiyle birlikte anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Seferoğlu ailesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirerek çevre duyarlılığına dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Hazar Gölü kıyısında bir araya gelen aile, çevreye gelişi güzel bırakılan atıkları toplayarak hem göl çevresinin temizlenmesine katkı sundu hem de vatandaşlara örnek oldu.

Hazar Gölü'nün bölge için büyük bir değer taşıdığını belirten Berkan Seferoğlu, "Bu eşsiz doğal güzelliğin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Çevre Haftası dolayısıyla ailemizle birlikte böyle bir çalışma yapmak istedik. Doğaya sahip çıkmak, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir" dedi.

Vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Seferoğlu, özellikle piknik ve gezi amaçlı kullanılan alanlarda çöplerin çevreye bırakılmaması gerektiğini vurguladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı