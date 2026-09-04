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Hayrabolu'da Ayçiçeği Hasadında Biçerdöver Denetimleri Başladı

Hayrabolu'da Ayçiçeği Hasadında Biçerdöver Denetimleri Başladı
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Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasadıyla birlikte biçerdöver denetimleri başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma şartlarını ve dane kayıp oranlarını kontrol ederek operatörleri bilgilendiriyor. Müdür Gürcan Evin, denetimlerin hasat sezonu boyunca süreceğini belirterek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Hayrabolu ilçesinde ayçiçeğinde hasatla birlikte biçerdöver denetimlerine başlandı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, biçerdöverlerin çalışma şartları ve dane kayıp oranları denetleniyor.

Kontrollerde operatörler, dane kayıplarının azaltılması ve hasadın daha verimli gerçekleştirilmesi konusunda bilgilendiriliyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, kontrollerin hasat sezonu boyunca ilçe genelinde sürdürüleceğini belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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