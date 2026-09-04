Hayrabolu'da Ayçiçeği Hasadında Biçerdöver Denetimleri Başladı

Hayrabolu ilçesinde ayçiçeğinde hasatla birlikte biçerdöver denetimlerine başlandı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, biçerdöverlerin çalışma şartları ve dane kayıp oranları denetleniyor.

Kontrollerde operatörler, dane kayıplarının azaltılması ve hasadın daha verimli gerçekleştirilmesi konusunda bilgilendiriliyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, kontrollerin hasat sezonu boyunca ilçe genelinde sürdürüleceğini belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı