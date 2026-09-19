Hatay Yayladağı'nda fırtınada park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Hatay Yayladağı'nda fırtınada park halindeki aracın üzerine ağaç devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Yayladağı'nda fırtınanın etkisiyle Çamaltı Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla ağaç kısa sürede kaldırıldı ve bölgedeki olumsuzluk giderildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde fırtınanın etkisiyle ağaç devrilerek aracın üzerine düştü.
Çamaltı Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın üzerine fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Ağaç, ulaşımı ve çevredeki alanı etkiledi. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirilerek çalışma başlattı.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araç üzerinde bulunan ağaç kısa sürede bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki olumsuzluk giderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı