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Yerleşim yerlerine giren yılanlar doğaya bırakıldı

Yerleşim yerlerine giren yılanlar doğaya bırakıldı
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Hatay’ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde sıklıkla yılanlar görülmeye başlandı. Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yerleşim alanlarına giren yılanlar için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yılanlar, yapılan müdahalelerle ekiplerin titiz çalışması sonucu güvenli şekilde yakalandı.

Yakalanan yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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