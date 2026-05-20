Hatay'da şiddetli sağanak sele yol açtı

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılırken, su basan apartmandaki engelli vatandaşları itfaiye kurtardı.

Hatay'da etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar göle döndü, mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinde başlayan şiddetli yağış, il geneline yayıldı. Yağışla birlikte Antakya ilçesinde çevreyolu göle döndü. Selin oluştuğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Suda mahsur kalan ve bozulan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yağışlı havayla birlikte su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşları itfaiye kurtardı.

"Aile olan bir araç sular nedeniyle yolda kaldı ve onların çıkmasına yardımcı olduk"

Memoş Kuyucu adlı vatandaş, "Ailecek yolda araçlarıyla kalanlar oldu. Biz çekici arkadaşlarla, burada yolda kalan araçlara yardımcı olmak için bekliyoruz. Bir araç sular nedeniyle yolda kaldı. Onların çıkmasına yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Hatunoğlu adlı vatandaş ise, "Mayıs ayında olmamıza rağmen şiddetli yağışlar oluyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama maşallah bu yıl çok yağmur yağıyor. Aşırı yağışlardan dolayı çukurlar suyla doluyor, sürücülerin bu havalarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
