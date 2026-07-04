Haberler

Balık ağında mahsur kılan yılanı elleriyle kurtardı

Balık ağında mahsur kılan yılanı elleriyle kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde narenciye bahçesinde balık ağına dolaşarak mahsur kalan 1,5 metrelik kara yılan, duyarlı bir vatandaş tarafından ağ kesilerek kurtarıldı ve 'hadi git' denilerek doğaya bırakıldı.

Hatay'da balık ağına takılarak mahsur kalan yılan, duyarlı vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Vatandaş tarafından özenle ağ kesilerek kurtarılan yılan 'hadi git' diyerek doğaya uğurlandı.

Samandağ ilçesi Eriklikuyu Mahallesi'nde narenciye bahçesinde balık ağına dolaşarak mahsur kalan yılanı vatandaşlar fark etti. Durum üzerine harekete geçen vatandaş, ağı bıçakla kesmeye başladı. Boyu 1 buçuk metreyi bulan kara yılan hummalı çalışmayla kurtarıldı. Yılanı babası kurtarırken görüntü çeken kadının tedirgin eden uyarıları ve yılanı doğaya bırakırken 'Hadi git' dediği anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular