Haberler

Aşırı yağışlarla debisi artan dereler tarım arazileri sular altında bıraktı

Aşırı yağışlarla debisi artan dereler tarım arazileri sular altında bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı ve bazı yollar trafiğe kapandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan dereler taşarken tarım arazileri sular altında kaldı ve bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Kargagediği deresinin debisi aşırı yağışlarla arttı. Debisi artan dereden taşan sular, yollara ve tarım arazilere akıyor. Ekipler de bölgede ani taşkınlara karşı güvenlik önlemi alırken bazı yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

"Aşırı yağışlardan dolayı derenin debisi yükseldi ve yağmur böyle devam ederse felaket olacak"

Derenin debisinin yükseldiğini ifade eden İlker Yılmaz, "Aşırı yağışlardan dolayı derenin debisi yükseldi. Yağmur böyle devam ederse felaket olacak. Dere akan sular kenarları sıyırıp götürüyor. Sel suları köprünün korkuluklarını yıkıp götürdü" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu

Bir anlık hata, geri dönüşü olmayan acıya dönüştü
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı

1 yaşındaki Emirhan'dan geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Evi 3 metrelik yılanlar bastı! Geceleri uyku uyuyamıyorlar

Bu evde uyuyanlar geceleri uyku uyuyamıyor! Nedeni hayli ürkütücü
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü