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Hatay'da 15 ilçede öğrencilere gıda israfını önleme eğitimi düzenlendi

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Hatay'da 15 ilçede öğrencilere gıda israfını önleme eğitimi düzenlendi
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Hatay'da 15 ilçede okullarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere gıda kaybı ve israfının önlenmesinin önemi anlatıldı. Çalışmalarla çocuk yaşlarda sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve gıda kaynaklarının bilinçli kullanımı amaçlandı.

Hatay'da okullarda öğrencilere yönelik gıda kaybı ve israfının önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 15 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda öğrencilere gıdanın israf edilmemesinin önemi anlatıldı.

Okullarda düzenlenen eğitim ve etkinliklerde öğrencilere gıda kayıp ve israfının önlenmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve sofralarda bulunan gıdanın değerinin korunması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerde slayt ve çeşitli dokümanlardan yararlanılırken, öğrencilerin gıda israfının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle çocuk yaşlarda sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve gıda kaynaklarının daha bilinçli kullanılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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