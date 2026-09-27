Hatay Antakya ve Hassa'da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay Antakya ve Hassa'da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde yerleşim yerlerine giren yılanlar, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılanlar doğal yaşam alanlarına bırakılarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı.
Hatay'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Antakya ve Hassa ilçelerinde farklı noktalarda yerleşim yerlerine giren yılanlar görüldü. Yılanların görülmesi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yakalanan yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı.
Yakalanan yılanlar daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı