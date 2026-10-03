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Hatay Antakya Üzümdalı’daki çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı

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Hatay Antakya Üzümdalı’daki çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Üzümdalı Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevreye yayılması önlendi ve olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplük alanda meydana gelen yangına ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının büyümesi ve çevreye yayılması önlendi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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