Haberler

Hasköy Barajı'nda Gönüllü Gençlerden Çevre Temizliği

Hasköy Barajı'nda Gönüllü Gençlerden Çevre Temizliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde, Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, 'Daha temiz bir gelecek için el ele' sloganıyla Hasköy Barajı çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Baraj çevresindeki atıkları toplayan gençler, doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çekti.

Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı'nın etrafında çevre temizliği gerçekleştirildi. Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla baraj çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Hasköy ilçesinde vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek amacıyla kullandığı Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan gönüllü gençler, baraj çevresindeki alanlarda çalışma yaparak doğaya bırakılan çeşitli atıkları topladı. Eldivenlerini takarak temizlik yapan gençler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

"Daha temiz bir gelecek için el ele" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmayla hem çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.

Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, gönüllü gençlerle birlikte çevre temizliği yapılarak doğaya sahip çıkıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

Derbide kahreden olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Ülkenin en ünlü sunucusu idama mahkum edildi! İşlediği suçlar bomba
Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

Milli futbolcumuzun eşinden kafa karıştıran hareket: Tek kalemde sildi
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı