Hasköy Barajı'nda Gönüllü Gençlerden Çevre Temizliği
Muş'un Hasköy ilçesinde, Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, 'Daha temiz bir gelecek için el ele' sloganıyla Hasköy Barajı çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Baraj çevresindeki atıkları toplayan gençler, doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çekti.
Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan Hasköy Barajı'nın etrafında çevre temizliği gerçekleştirildi. Hasköy Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla baraj çevresinde temizlik çalışması yaptı.
Hasköy ilçesinde vatandaşların dinlenmek ve doğayla vakit geçirmek amacıyla kullandığı Hasköy Barajı çevresinde, Hasköy Gençlik Merkezi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan gönüllü gençler, baraj çevresindeki alanlarda çalışma yaparak doğaya bırakılan çeşitli atıkları topladı. Eldivenlerini takarak temizlik yapan gençler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.
"Daha temiz bir gelecek için el ele" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmayla hem çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.
Hasköy Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, gönüllü gençlerle birlikte çevre temizliği yapılarak doğaya sahip çıkıldığı belirtildi.