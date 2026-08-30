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Harmancık'ta Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Harmancık'ta Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesi Köçekli Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin çevreye yayılma ihtimaline karşı bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için çalışıyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Köçekli Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Yangın, Harmancık ilçesi Köçekli Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda başladı. Alevlerin çevredeki alanlara yayılma ihtimali üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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