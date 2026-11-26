Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle kapanan askeri üs yolu 2 günlük çalışmayla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla yeniden açıldı. Yolun bazı noktalarında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı; ekipler olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolu 2 gün süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasındaki 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı yolda çalışma başlattı. Ekiplerin iki gün süren yoğun çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.