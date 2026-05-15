2. Ordu Komutanı Topaloğlu Hakkari-Van yolundaki çalışmaları inceledi

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ile 2. Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda yapımı süren alternatif güzergah ve panel köprü çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım durdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmaları tamamlandıktan sonra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri köprüye bağlantı yollarını tamamladıktan sonra köprü faaliyete geçti.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Van-Hakkari arasında ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla Tatlı köyünün yakınında yapılan alternatif güzergahın ana yol bağlantısının sağlanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Zap Suyu'nun üzerine inşa edilen panel köprülerin bulunduğu noktaya gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yapımı süren ikinci köprünün de tamamlanmasıyla birlikte çift yönlü ulaşımın sağlanacağı ve geçişlerin daha güvenli hale geleceği ifade edildi. İncelemeye Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ile İl Jandarma Komutanı Cafer Öz de katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı