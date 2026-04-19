Sümbül Dağı'nda çığ devam ediyor

Hakkari'deki Sümbül Dağı'ndan Zap Vadisi'ne çığlar inmeye devam ediyor.

Hakkari'nin 3484 rakımlı Sümbül Dağı zirvesinde meydana gelen çığ, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Zirveden kopan kar kütlesinin hızla aşağı doğru ilerlediği anlarda, bölgede bulunan sürücüler güvenlik amacıyla araçlarını durdurarak bir süre bekledi. Vatandaşların Hakkari-Çukurca kara yolu istikametinde ilerleyen sürücüleri "geliyor" diyerek uyardığı görüldü. Süzülerek ilerleyen çığın Zap Vadisi'ne doğru akmaya devam ettiği gözlemlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı