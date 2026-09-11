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Hakkari’de anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

Hakkari’de anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, halı saha yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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